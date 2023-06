Bebe Rexha continua recuperar de um acidente violento ocorrido durante um espetáculo. A cantora foi atingida por um telemóvel enquanto estava em palco, conforme lhe demos conta aqui, mas o caso tem agora novos desenvolvimentos.

O homem que arremessou o telemóvel contra a artista já foi, entretanto, detido pela polícia. Trata-se de Nicolas Malvagna, de 27 anos, um residente de Nova Jérsia que, questionado pela motivação deste gesto, referiu o seguinte, citado pela BBC: "Estava a tentar ver se conseguia acertar-lhe com o telemóvel no final do concerto porque achei que podia ter piada".

Vale lembrar que Bebe Rexha foi de imediato transportada para o hospital, onde teve de levar pontos por cima de um olho.

Recorde abaixo a agressão.