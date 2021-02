Kelly Rowland não podia estar mais feliz nesta nova fase da sua vida. A cantora, de 39 anos, foi mãe pela segunda vez no passado mês de janeiro, do pequeno Noah Jon, fruto do casamento com Tim Weatherspoon.

Um momento único que voltou a destacar no Instagram, esta quarta-feira, quando surpreendeu os seguidores com um ternurento retrato em que aparece com o bebé ao colo e ao lado do filho mais velho, Titan Jewell, de seis anos.

"O meu lugar feliz. Tão grata", escreveu na legenda da imagem que rapidamente conquistou o coração de muitos fãs.

