A cantora Kelly Rowland foi mãe pela segunda vez, na semana passada, como anunciou este sábado, 30 de janeiro, na sua página de Instagram.

A artista deu as boas-vindas ao pequeno Noah Jon Weatherspoon, fruto do casamento com Tim Weatherspoon.

De acordo com o que a mãe 'babada' escreveu na legenda de uma carinhosa fotografia onde o bebé aparece junto do irmão mais velho, Noah nasceu no dia 21 de janeiro.

Recorde-se que o casal tem também em comum o pequeno Titan Jewell, de seis anos.

Leia Também: Vanessa Morgan foi mãe pela primeira vez