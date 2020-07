Kelly Rowland fez uma confissão relativamente ao seu passado, mais precisamente relacionado com a altura em que fazia parte do mesmo grupo musical que Beyoncé, as Destiny Child.

O assunto foi abordado durante a versão australiana do 'The Voice', quando um dos concorrentes se mostrou inseguro por constantemente ser comparado ao irmão.

"Sei o que estás a sentir", afirmou. "Consegues imaginar o que é estar num grupo com a Beyoncé?", questionou.

"Torturava-me a mim mesma na minha cabeça... do género em que não poderia usar um vestido para não ser comparada a ela", completou.

