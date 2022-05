Foi através das stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, que Kelly Ripa contou aos seguidores que testou positivo à Covid-19 no fim de semana.

"Mas felizmente estou totalmente vacinada e com dose de reforço, e o programa de hoje já tinha sido gravado na semana passada", acrescentou, referindo-se ao 'Live! with Kelly and Ryan'.

"Estou a adotar todas as precauções necessárias e ansiosa para voltar à vida normal assim que o isolamento terminar", disse ainda.

© Instagram

Leia Também: Kelly Ripa assinala segundo aniversário do filho de Anderson Cooper