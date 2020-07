Kelly Medeiros deu as boas-vindas ao segundo filho, esta quarta-feira, 1 de julho, como a própria artista mostrou nas stories da sua página de Instagram.

Inicialmente, Kelly partilhou com o mundo os momentos antes do parto e logo depois do nascimento do pequeno Romeu publicou as primeiras imagens do menino.

Recorde-se que este é o segundo filho de Kelly e Marco António. Ambos são ainda pais de Lucca, de dois anos.

Veja na galeria os primeiros vídeos de Romeu.

