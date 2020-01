Kellan Lutz e a mulher, Brittany Gonzales, estão à espera de uma menina. O ator e a companheira - com quem está junto desde 2016 - vão ser pais este ano e o artista "mal pode esperar" para ver como será a bebé.

Em conversa com a revista People, Kellan afirmou que "quer uma família grande".

"Venho de uma família grande e a Brittany é uma esposa incrível, e será uma mãe incrível. Mal posso esperar para ver como é a nossa menina. Estamos à espera de uma menina. [...] Estou tão feliz por finalmente estar à espera de um bebé", acrescentou.

De referir que o ator, de 34 anos, anunciou que estava prestes a ser pai do primeiro bebé em novembro do ano passado, através de uma publicação que fez na altura na sua conta do Instagram.

