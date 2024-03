Keanu Reeves está de volta ao trabalho e de visual renovado. O ator de Hollywood surgiu com um novo penteado durante as gravações do filme 'Outcome', realizado por Jonah Hill.

Imagens divulgadas pela imprensa e redes sociais mostram o artista, de 59 anos, com o cabelo visivelmente mais curto do que é habitual.

Note-se que no filme, noticia o Entertainment Tonight, Reeves irá dar vida a Reef, uma estrela de Hollywood na pior fase da sua vida que é obrigada a confrontar o seu passado e a corrigir os seus erros, depois de um misterioso vídeo antigo ser revelado.

