Quando se é uma estrela de Hollywood, são muito poucas as vezes que se consegue andar em público sem que seja fotografado pelos paparazzi, o que acontece muitas vezes nos Estados Unidos.

Ainda esta semana, Keanu Reeves foi 'apanhado' a fazer praia em Malibu, Califórnia, momento que foi destacado na imprensa internacional.

Nas imagens, que estão também a circular nas redes sociais, o artista, de 56 anos, aparece muito divertido a refrescar-se no mar, e houve uma das fotos que chamou mais à atenção por ter ficado com parte do rabo à mostra. Momentos que pode ver na publicação abaixo.