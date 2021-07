Katy Perry e Miranda Kerr juntaram-se numa divertida sessão de ioga, esta quarta-feira. Um momento que marcou o lançamento do novo Minty Mineral Hydration Mist, da marca Kora Organics da Kerr.

Miranda liderou um grupo privado de uma aula de ioga no Jonathan Club Beach Camp, em Santa Monica, e este foi o primeiro treino de Katy depois de ter sido mãe pela primeira vez. A pequena Daisy, filha da cantora e de Orlando Bloom ['ex' de Miranda], nasceu no verão passado.

"Primeira vez que faço ioga desde que engravidei", disse Katy na legenda das imagens que publicou no Instagram e onde aparece ao lado de Miranda. Veja abaixo:

Leia Também: Orlando Bloom e Katy Perry em modo romântico na Paris Fashion Week