Depois do jurado do 'American Idol' Luke Bryan ter testado positivo à Covid-19, razão que o levou a estar afastado do programa, Katy Perry comentou o estado de saúde do colega.

A artista, que também faz parte dos jurados do programa, disse que Bryan esta "totalmente bem", na noite desta segunda-feira. De referir que Paula Abdul foi quem substituiu Luke na primeira transmissão ao vivo da 19.º temporada do formato.

"Acho que ele vai ficar bem", acrescentou em conversa com o Entertainment Tonight. "Acho que vamos vê-lo na próxima semana", concluiu.

