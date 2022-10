Esta semana circulou por todo o universo das redes sociais um vídeo que mostra Katy Perry em palco com um tremor incontrolável nas pálpebras. Esta quinta-feira, dia 27 de outubro, a cantora explicou o que realmente aconteceu.

"A dar as boas-vindas a todos os meus #terraplanistas, #defensoresdequeoespaçonãoexiste, #passarosnãosãoreais e #céunãoéazul para virem ver o meu truque de festa com os meus olhos de boneca estragados em Vegas no próximo ano", pode ler-se numa publicação feita pela artista na rede social Instagram.

Assim, Katy explica que tudo não passou de um "truque", numa altura em que muito se especulou sobre o motivo deste estranho episódio.

