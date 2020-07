Katy Perry está a desfrutar ao máximo desta fase em que está grávida pela primeira vez e o seu Instagram tem sido um espelho da sua felicidade e boa disposição.

Esta terça-feira, por exemplo, a cantora divertiu os fãs ao exibir a enorme barriguinha, que se destacava no look desportivo, inspirado no seu novo álbum, 'Smile', que usava por casa.

"Nunca grávida demais para uma camisola curta nem boa demais para usar máscara", escreveu na legenda.

Lembre-se que o bebé é fruto da relação de longa data com Orlando Bloom.

