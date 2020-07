A experiência de Orlando Bloom enquanto pai está a ser uma mais valia para Katy Perry. Prestes a ser mãe pela primeira vez, fruto da relação com o ator, a cantora contou ao Hits Radio Breakfast que ficou muito impressionada com o conhecimento do companheiro numa ida às compras para o bebé.

Recorde-se que Orlando é pai do pequeno Flynn, de nove anos, fruto da relação terminada com Miranda Kerr.

"O bom é que ele tem um filho de nove anos e já passou por isto", disse Katy ao falar sobre a ida às compras com o companheiro.

"Quando fomos escolher os carrinhos, ele sabia exatamente qual era o melhor. E alguns deles são muito chiques, têm alças de couro e blá, blá, blá. Eu fiquei muito atraída por esses. E ele disse: 'Não, deixa-me mostrar o melhor carrinho de criança. É este que tu pegas no meio e desmontas, e é como um guarda-chuva'", contou.

"E eu fiquei do género: 'Oh meu Deus, estou tão grata por tu saberes isso, porque eu teria comprado algo grande e bonito'", acrescentou, afirmando que Orlando "já fez o teste", uma vez que esta não é a sua primeira experiência na paternidade.

Leia Também: Grávida, Katy Perry exibe barrigão durante ida à praia