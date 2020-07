Atualmente na Califórnia, Estados Unidos, Katy Perry aproveitou as altas temperaturas que por lá se têm feito sentir para colocar o bronze em dia. Este foi um momento que ficou registado graças aos paparazzi que por lá se encontravam.

Conforme se pode ver pelas imagens abaixo, a artista optou por um fato de banho em tons de lilás, sendo que a sua enorme barriga não passou despercebida.

Importa notar que Katy está à espera do seu primeiro filho, que será uma menina, fruto do seu relacionamento com Orlando Bloom.

O nascimento deverá acontecer em agosto.

