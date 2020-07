Katy Perry foi entrevistada no podcast 'Kyle e Jackie O' e a conversa serviu para esclarecer algumas curiosidades sobre a gravidez, que está na fase final, nomeadamente as notícias de que Jennifer Aniston seria a madrinha do seu bebé.

"Ela enviou-nos uma mensagem porque somos muito amigos, ela é das melhores amigas do Orlando [Bloom, companheiro de Katy Perry]. Nós ficámos: 'Uau! Isto é um grande rumor'", afirmou a artista.

Katy sublinhou ainda que a falsa notícia é um "produto das redes sociais e da internet".

Vale lembrar que Katy Perry e Orlando Bloom esperam uma menina.

