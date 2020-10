O atual relacionamento de Katie Holmes tem dado bastante que falar e gerou, inclusive, uma série de críticas dirigidas à atriz. No entanto, isto não tem causado grande transtorno a Katie, uma vez que agora é que está a ter liberdade para mostrar o seu verdadeiro eu.

As informações foram adiantadas por uma fonte ao Entertainment Tonight, que acrescenta que tal não aconteceu nas relações anteriores da celebridade.

"Eles adoram-se e não se fartam um do outro. No passado, parecia que a Kate tinha que se moldar ao estilo de vida dos namorados. Com o Emilio, é verdadeiramente ela mesma", disse a referida fonte.

"Esta é a Katie real e está a jogar de acordo com as suas próprias regras", completou.

Importa notar que as críticas ao namoro surgiram porque, alegadamente, quando começou, Emilio Vitolo estava noivo de outra mulher.

