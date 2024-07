Katie Holmes foi vista com hematomas no rosto enquanto andava por Nova Iorque, na segunda-feira.

A atriz saiu à rua sem maquilhagem e estava com hematomas do lado esquerdo do rosto e com a cara aparentemente inchada no lado direito.

Não se sabe a razão dos ferimentos, como relata ainda o Daily Mail, que divulgou as imagens de Katie Holmes.

