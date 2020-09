Katie Holmes está a ser bombardeada com críticas online depois do seu relacionamento com o chef Emilio Vitolo se ter tornado público. Em causa está o facto de Emilio ter traído, alegadamente, a ex-noiva com a atriz de Hollywood.

Ora, na última publicação que fez na sua conta de Instagram, a artista foi alvo de inúmeros comentários negativos dado este escândalo.

"O que é que se sente depois de se ter arruinado uma relação?", questionou uma seguidora.

"Sinto-me tão mal por aquela pobre mulher, roubar um homem que estava noivo? Estás tão desesperada por amor e por ter um namorado que separaste duas pessoas", disse outra.

"És melhor que isto, para. Não queiras dar esse exemplo à tua filha", acrescentou mais uma.

De recordar que há alguns meses o relacionamento de Katie e Jamie Foxx terminou. Anteriormente, a celebridade foi casada com Tom Cruise, com quem tem uma filha em comum.

