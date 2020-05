Katia Aveiro falou sobre um dos desafios por que muitos pais estão a passar neste momento de pandemia: as aulas em casa. Atualmente a viver no Brasil com os dois filhos mais novos, a bebé Valentina e ainda Dinis, de nove anos, a empresária acabou por falar deste assunto nas redes sociais.

"E estas aulas online? Mães que se pronunciem e digam-me lá se sou só eu que fico de cabelos em pé! (com esta foto até parece que ele ama estudar). Vou fazer uma estátua em homenagem a todas as professoras do mundo", sublinhou na legenda de uma fotografia onde o filho, fruto de um anterior casamento, aparece a ter aulas.

Eis a publicação...

Leia Também: "Já fui chamada de gorda, feia, encostada, horrorosa, desocupada"