Katia Aveiro inspirou-se na história da influencer brasileira Camila Monteiro para partilhar com os seus seguidores do Instagram um desabafo sincero sobre a sua própria história.

"Este perfil é de uma influencer digital do Brasil, Camila Monteiro. Sigo-a já há algum tempo, gosto da simpatia dela e de como ela enfrenta a vida e a sociedade tantas vezes hipócrita. Sofre na pele o preconceito constante, as fotos falam por si, tirem as vossas conclusões", começa por escrever, referindo-se a fotos onde a jovem é insultada pelo facto de alegadamente ter peso a mais.

"Não quero vitimizar-me, nem tão pouco comparar-me, mas eu já sofri algo parecido tantas vezes. Já fui chamada de gorda, feia, encostada, horrorosa, desocupada... e ainda sou por desconhecidos miseráveis, claro, por isso nunca me atingiu. Já feriu, mas com tempo passou ao lado e ignoro", garante.

"O pior vírus é o ser humano, acreditem, destilam ódio gratuito na redes sociais, fazem agressões escritas sem respeito pelo próximo (...) eu faço questão de apagar gente amargurada e podre da minha página e da minha vida", refere, por fim, a irmã de Cristiano Ronaldo.

Importa lembrar que Katia Aveiro está empenhada em tornar-se uma influencer digital de sucesso, para tal a empresária está agora a fazer um curso online.

