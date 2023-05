Katia Aveiro regressou ao Instagram para comentar a polémica na qual o clã Aveiro se viu envolvido. Depois de um meio nacional ter divulgado uma notícia na qual dizia que Dolores Aveiro teria recorrido à bruxaria para separar Cristiano Ronaldo de Georgina Rodríguez, eis que a família reagiu, notando que iria recorrer à justiça.

Hoje, 17 de maio, Katia fez um novo esclarecimento nas stories.

"Hoje já não quero falar sobre esse assunto porque as coisas estão a ser tratadas onde têm de ser tratadas. Os carinhosos, os queridos, que foram muitos, muitos, muitos... espetacular, sem palavras", começa por referir, agradecendo o imenso apoio que recebeu após o sucedido.

"Há um nome a defender, uma imagem a defender, não para mostrar ninguém, mas sim pela honra", realçou.

No mesmo contexto, Katia revelou como é que Dolores Aveiro se encontra. "Já falei com a minha mãe. Nós os filhos é que resolvemos as coisas e deixamo-la quietinha. Ela está com saúde, mas não vende. As pessoas envelhecem. A gente tenta ao máximo preservá-la fisicamente e psicologicamente", assegurou.

