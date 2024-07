Cristiano Ronaldo ficou em lágrimas durante o jogo de Portugal contra a Eslovénia, na segunda-feira, depois de ter falhado um penálti. A mãe Dolores Aveiro estava no estádio, na Alemanha, a assistir à partida e ficou muito emocionada ao ver o filho.

Este foi um momento que se tornou viral e Katia decidiu gravar um novo vídeo de Dolores para mostrar que a mãe já está em casa.

"Já estou aqui com a mamã poderosa. Ela diz que foi com o cabelo pintado para Frankfurt mas veio com os cabelos brancos", brincou Katia ao mostrar a mãe. Veja na galeria.

De recordar que Katia - que mora atualmente no Brasil - está a desfrutar de umas férias na terra natal, a ilha da Madeira.

