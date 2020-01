Katia Aveiro usou esta quinta-feira as suas redes sociais para pela primeira vez revelar um pouco mais sobre a história de amor que a une ao pai da sua terceira filha, a bebé Valentina.

Numa longa publicação, que pretendia homenagear o amor, a irmã de Cristiano Ronaldo revelou como conheceu o brasileiro Alexandre.

"Conheci-te em 2017 num terreno no meio do nada a 10.000 km da minha casa. O nosso primeiro beijo foi numa cavalariça, ias me mostrar os cavalos e quiseste logo montar", brincou.

"Na nossa primeira noite juntos, eu estava no banho no quarto de hotel e saio a pensar que estava sozinha e lá estavas tu sentado no sofá à minha espera para conversar (até hoje não sei a volta que deste ao rapaz da recepção para te dar uma chave dupla do meu quarto. Aliás, sei mais ou menos mas nem vou falar). Começamos a viver metade juntos e metade separados. Eu não queria pêlos de homem na casa de banho e tu com medo de trazer as tuas roupas para lá ficar (sabíamos, no fundo, que não havia mais volta a dar)", continuou, desvendado assim novos pormenores sobre a relação.

Há, porém, um motivo especial para que esta publicação tenha surgido no dia de hoje: "Sabes que data é hoje, meu amor? Dois anos e eu ia dentro do avião a caminho do Guarujá para te reencontrar pela segunda vez e aquele frio na barriga ainda hoje eu tenho. É maravilhoso ser louca por ti, amo as tuas imperfeições, amo o teu jeito de ser".

Por fim, a empresária contou ainda não ter sido pedida em casamento e deixou um recado ao companheiro: "Só aceito o pedido se for numa cavalariça".

