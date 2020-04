Enquanto está restrita a estar em casa, Katia Aveiro aproveitou o tempo de quarentena para elaborar uma vasta lista de objetivos a cumprir quando a vida retomar a normalidade.

Desde os desejos profissionais aos sonhos em família, são 21 e expressam a vontade da irmã de Cristiano Ronaldo em abraçar a liberdade e valorizar a vida junto dos que mais ama. Ora veja:

"1 - afastar-me (bloquear) gente sem fé, gente de energia negativa e gente má e infeliz; 2 - gravar uma nova música com um cantor ou cantora, famoso; 3 - viajar com os meus amores para o meu destino de sonho (Maldivas); 4 - concluir mais um ou dois projectos pessoais que tenho na manga; 5 - dizer não mais vezes; 6 - abraçar mais e falar que amo tantas vezes quantas possíveis; 7 - visitar aquele amigo(a) que sente saudades de mim de verdade; 8 - partilhar a palavra de Deus, ler mais a bíblia e falar muito mais com Deus, aprender mais sobre ele; 9 - estar mais tempo com a minha família, ser feliz; 10 - arranjar uma empregada para me ajudar com aquilo que eu achava que conseguia fazer sozinha mas não consigo", começou por elencar.

E continuou: "11 - investir mais em mim, ir mais vezes ao ginásio, cortar no açúcar, ingerir menos calorias e começar a comer mais verduras e saladas. Ah e beber mais água; 12 - fazer um curso qualquer de algo que me preencha, abrir mais um restaurante numa cidade nova; 13 - ler mais livros; 14 - comprar ou fazer a casa dos meus sonhos; 15 - ser feliz; 16 -fazer uma viajem só com as minhas amigas; 17 - ser feliz; 18 - ter uma cozinha de pedra e com um forno a lenha; 19 - ser feliz; 20 - conseguir realizar tudo isto, sem ficar cansada e sem reclamar e não desistir; 21 - Não sei se já disse, mas ser também feliz mais feliz ainda".

