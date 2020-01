Katia Aveiro foi mãe pela terceira vez no ano passado e à semelhança de muitas mulheres também ela passou por mudanças no seu corpo. Por isso, e sem preconceitos relativamente ao assunto, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou com os seus seguidores das redes sociais que iria recorrer aos serviços de uma clínica de estética.

"Vim pedir uma ajuda ao doutor Ângelo Rebelo, uma ajuda para ficar mais confiante ainda! Como sabem, depois de uma gravidez a gente fica com peso a mais (a maioria das mães claro e as mamas do tamanho do mundo. Dei de pouco tempo de mamar infelizmente, o meu leite secou e por aqui ficaram sequelas). Nada que não se resolva... nas mãos dos melhores", afirmou.

[Mensagem deixada por Katia Aveiro] © Instagram/Katia Aveiro

Agora só resta esperar pelo resultado final!

