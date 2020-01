O clã Aveiro reuniu-se na noite de Passagem de Ano para celebrar a chegada de 2020 e ainda o aniversário de Dolores Aveiro. A festa contou com a presença de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, mas um pequeno detalhe fez aumentar o rumor de que a modelo espanhola não se dá bem com a família do namorado.

Georgina não entrou em nenhuma das várias fotografias que a mãe e os irmãos de CR7 tiraram durante a festa. Esta até partilhou algumas fotos do evento, mas posando apenas ao lado de amigos.

Em resposta ao rumor sobre este alegado mal-estar, Katia Aveiro resolveu esta sexta-feira partilhar um desabafo em jeito de ironia.

"Pela ilha, numa sexta-feira que parece um domingo. Estadia por aqui quase a terminar. Vou, mas volto sempre. Ah, a minha filha não está na foto ( por favor, não pensem que não me dou bem com ela ), ela estava a dormir a sesta", escreveu a irmã de Ronaldo, numa clara resposta ao falatório que as imagens da Passagem de Ano geraram.

