A especulação chegou ao fim: Georgina Rodríguez está com Cristiano Ronaldo na Madeira. O facto da espanhola não aparecer em nenhum dos registos fotográficos suscitou a dúvida se estaria ou não com o namorado no Ano Novo. Dúvida que ficou esclarecida com a sua última publicação.

Georgina partilhou uma série de fotos em clima de romance colocando assim um ponto final nos rumores.

Na noite de terça-feira, Dolores Aveiro reuniu toda a família para uma noite de passagem de ano bem tradicional. Filhos e netos reencontraram-se para as 12 badaladas com o fogo de artifício do Funchal como cenário.

