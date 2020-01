Cristiano Ronaldo iniciou a nova década no sítio onde tudo começou. Depois de um Natal apenas com a mulher, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, no Dubai, o craque voou até à Madeira para festejar o Ano Novo junto da restante família.

De regresso às origens reencontrou a mãe, Dolores Aveiro, que esteve de parabéns esta terça-feira pelas 65 primaveras, e o elemento mais novo da família, a pequena Valentina, de quatro meses, filha de Katia Aveiro.

Também os três irmãos - Katia, Elma e Hugo Aveiro - estiveram presentes, assim como o companheiro de Katia.

Uma noite de grande comemoração onde se pensa que as únicas ausências tenham sido a de Georgina Rodríguez e a das crianças - Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

Ao contrário do craque, a espanhola não partilhou qualquer registo da noite de passagem de ano, deixando a dúvida no ar: Onde passou as 12 badaladas?

