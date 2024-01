Foi há precisamente uma semana, no passado domingo, dia 31 de dezembro, que a família de Cristiano Ronaldo se juntou para uma grande festa.

A mãe de Cristiano Ronaldo completou mais um ano de vida e a data foi celebrada em grande.

Já de regresso a casa, no Brasil, Katia Aveiro recordou este momento especial nas stories da sua página de Instagram, onde publicou um vídeo de quando todos cantaram os parabéns à mãe Dolores. A partilha foi feita na noite de sábado [madrugada deste domingo em Portugal].

"Um dia longo demais. Mami poderosa. Riquezas da minha vida", pode ler-se junto das imagens que estão agora disponíveis na galeria.

Mas não ficou por aqui e horas depois falou da "responsabilidade" que foi cantar ao lado de Luan Santana. "Toda a gente sabe o quanto amo música brasileira. O quanto gosto do sertanejo, o quanto consumo este estilo de música desde que eu me lembro como gente, mesmo antes de morar no Brasil. Cheguei a usar Marília Mendonça nos shows inclusive, e cantar do lado do Luan Santana foi uma sensação única e difícil de descrever", lembrou.

No texto, deixou ainda em aberto a possibilidade de um dia ter a mesma oportunidade com Gusttavo Lima ou Simone Mendes. "Todos eles são respeitados, amados e escutados dentro da nossa casa. Por isso pode ser qualquer um deles ou de outros que admiramos igualmente, para nós eles todos têm um destaque na nossa playlist, isso eu garanto", acrescentou.

"Mas hoje eu recordo este dia 31 de dezembro de 2023, como um dia lindo, alegre, animado, pleno de sorrisos e de realizações. Vocês não imaginam a alegria que foi ver tanta gente da minha família feliz por poder estar ali naquele dia e partilhar a vida da minha mãe connosco, e na companhia de gente que também nós admiramos. O meu sentimento é só de gratidão", completou.

