No verão de 2018, a vida de Katia Aveiro mudou por completo. A irmã de Cristiano Ronaldo deixou a Madeira para gerir o restaurante Casa Aveiro, no Gramado, Brasil. Desde então que vive com o coração dividido, mas numa publicação realizada esta quinta-feira confessa que não podia estar mais grata.

No Instagram, recordou uma fotografia que remonta para a primeira vez em que esteve no Gramado e aproveitou a nostalgia da imagem para refletir sobre todas as mudanças.

"Ao olhar para esta foto e revendo-me naquele momento, jamais pensei que nesse mesmo instante o meu futuro mudaria da noite para o dia, a minha história estava a ganhar uma nova vida, um novo ar, uma nova página estava ali mesmo a ser escrita"

Katia não deixou de frisar que foi por terras brasileiras que conheceu o atual companheiro e pai da sua filha mais nova: "Nesse dia conheci o pai da minha filha, o meu amor gaúcho, jamais imaginei que a partir daquele dia parte do meu coração iria ficar por ali e que a estrada, até então um pouco incerta, estava a receber um novo asfalto".

"O destino tem destas coisas, que são muito difíceis de explicar, mas que têm tanto sentindo", disse ainda, questionando por fim os fãs se viveram mudanças semelhantes à sua.

