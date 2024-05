Katia Aveiro esteve no Dubai numa viagem de trabalho, mas não ficou indiferente às notícias que chegaram no país onde mora atualmente.

Devido às cheias no sul do Brasil, várias pessoas já morreram e muitos moradores ficaram sem as suas casas.

Nas stories da sua página de Instagram, Katia Aveiro deixou uma mensagem de apoio a todas as pessoas afetadas pelo mau tempo no país.

"Meu Rio Grande do Sul. As minhas orações estão totalmente focadas em vocês", começou por escrever.

"Que passe logo essa tormenta e o sol apareça para aquecer um pouco o coração de todas as vítimas", completou.

© Instagram

Leia Também: Katia Aveiro posa com Georgina Rodríguez e sobrinhas