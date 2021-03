Katia Aveiro enterneceu o seus seguidores do Instagram ao partilhar na sua conta oficial esta sexta-feira, dia 5, uma fotografia única da sua terceira filha - Valentina.

A imagem mostra a menina, atualmente com um ano e meio, com apenas "três dias de vida".

"Ela tinha três dias de vida... E eu já a amava com todas as minhas forças", pode ler-se na legenda do registo.

Confira a galeria para ver a imagem e espreite também outras fotografias da sempre sorridente Valentina.

Importa referir que Valentina é fruto da atual relação de Katia Aveiro com o namorado, Alexandre. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, ambos resultado do casamento com José Pereira.

Leia Também: "O bebé está bem e só vos apetece chorar? Não se sintam um E.T. É normal"