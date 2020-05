Inveja não parece entrar no vocabulário de Katia Aveiro. Ainda esta quinta-feira (dia 28), a empresária fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual mostrou como é que seria a sua casa de sonho no Brasil, para a qual pretende trabalhar arduamente.

"Percebes que atingiste a maturidade quando olhas para uma obra do teu parceiro de negócios e amigo (...) e pensas que o melhor é trabalhar muito, e bem, e poupar para fazer uma igual, para quando a minha família me visitar aqui no Brasil sentir muito orgulho da minha conquista e ter um quarto de hóspedes para cada um. Isso sim é ter vontade de seguir sonhando e querer realizar...", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja...

