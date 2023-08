Katia Aveiro está de férias com a mãe, Dolores, e partilhou um pequeno vídeo nas redes sociais onde mostra um momento divertido entre mãe e filha.

A gravação foi partilhada na noite desta terça-feira, dia 8, nas stories da sua conta no Instagram, e nela pode ver-se Dolores Aveiro a cozinhar usando uma bandolete com bonecos na cabeça.

"A Maria Dolores está a fazer o jantar hoje com um look maravilhoso by Valentina, com a tiara da Valentina. A mãe de férias e nós a darmos-lhe trabalho", disse a irmã de Cristiano Ronaldo, entre risos, revelando que a mãe está a usar um acessório da neta, a filha mais nova de Katia.

"Se eu quiser comer também tenho que fazer!", respondeu Dolores Aveiro, enquanto cozinhava. Veja o vídeo deste momento entre mãe e filha.

