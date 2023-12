A viver no Brasil com o marido e os filhos, Katia Aveiro já chegou ao Funchal para passar o Natal com a família.

A irmã de Cristiano Ronaldo usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia sua em frente às decorações de Natal, na rua, e deixou os seus votos para esta quadra.

"No espírito do Natal lembrem-se de que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos que cultivamos. Nos sorrisos que damos, nos abraços que trocamos, nas saudades que matamos. Pois desta vida só levamos memórias. E feliz daquele que consegue perceber que tocar no coração de pessoas vale mais que qualquer presente comprado. Pois o que nos enriquece não tem preço. Um Natal feliz e abençoado para todos", escreveu Katia.

