Katia Aveiro voltou a inspirar o seguidores ao demonstrar a sua faceta mais real. Esta quinta-feira, partilhou uma fotografia na qual exibe a celulite e na legenda deixou uma mensagem a todas as mulheres sobre a aceitação do corpo.

"Mulher é tão perfeita com a sua imperfeição... Celulite?? Tenho... já tive mais, mas também já tive menos, problema nenhum, continuo a amar-me igual... Filtros? Às vezes uso. Ângulos? Uns favorecem mais, outros menos (a qualidade do telemóvel também ajuda). [...] Está tudo bem não mostrar as coisas que te incomodam, está tudo bem em mostrar sem vergonha o que não é moda ou padrão. As tuas decisões são isso mesmo, tuas. Só não está tudo bem se tu não te amares ou te aceitares tal como és... Porque a nossa verdadeira beleza vem de dentro. Ama-te acima de tudo", escreveu.

A publicação de Katia despertou na caixa de comentários várias mensagens de empatia, nomeadamente da irmã da figura pública, Elma Aveiro. "Adoro. E quem não tem? Amo-te muito", escreveu.

