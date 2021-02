Quis o destino que Katia Aveiro encontrasse o amor da sua vida no Brasil e que rumasse a 'terras de Vera Cruz' para lá viver o seu conto de fadas. Hoje, a irmã de Cristiano Ronaldo mostra-se bastante realizada com a vida que construiu e com a sua família.

Ainda este fim de semana, a empresária que atualmente vive em Gramado, Rio Grande do Sul, partilhou um ternurento retrato onde surge com o companheiro e dois dos filhos - Dinis e Valentina.

"Tu sabes que és rica quando possuis coisas que não trocarias por dinheiro nenhum no mundo. Minha família", escreveu na legenda da publicação.

Note-se que Katia é ainda mãe de Rodrigo, de 19, fruto do anterior casamento (tal como Dinis), que ficou em Portugal a viver.

Leia Também: Katia Aveiro adere a "campanha das mulheres que exigem respeito"