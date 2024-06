Katia Aveiro não resistiu em fazer com a filha mais nova, a pequena Valentina, de quatro anos, uma tendência que se tornou viral nas redes sociais.

"A tendência que supostamente é para pedir à criança que faça algo de adulto e a criança falar que não consegue. Com a minha filha não funcionou, ela diz que sim a tudo", notou a irmã de Cristiano Ronaldo num vídeo que poderá ver na galeria.

No mesmo, no aeroporto, Katia pede a Valentina para "ir buscar um café", levar a carteira para pagar e levantar os cartões de embarque.

Note-se que Katia é mãe de Dinis, de 13 anos, e Rodrigo, de 23, que nasceram do anterior casamento com José Pereira. Valentina, por seu turno, é fruto da atual relação com Alexandre Bertolucci Jr..

