Katia Aveiro fez esta quarta-feira uma publicação na sua conta oficial de Instagram uma publicação que gerou uma nova polémica nas redes sociais.

"Mesmo braba ela é maravilhosa aos olhos de Deus, e não tem como não amar e ser grata por esta luz na minha vida", escreveu a empresária na legenda de uma nova fotografia da filha, a pequena Valentina.

Em resposta à publicação, uma seguidora resolveu corrigir a forma como Katia escreveu.

"Brava. Antes de gozar com o Porto, aprenda a escrever. O dinheiro do seu irmão dá para lhe pagar um professor", apontou a seguidora em questão.

Katia não tardou a responder à provocação:

"Em primeiro lugar, eu escrevo como eu quiser e bem entender, a página é minha e as regras são minhas, quem está mal muda-se. Em segundo, o dinheiro do meu irmão causa isso mesmo, o pior do ser humano, inveja e frustração. Até entendo, pessoas amarguradas e infelizes é assim, incomodam-se com pessoas como eu, bem resolvidas. Escusado será lhe dizer que gozar aqui no Brasil (é bom demais) e é isso que lhe faz falta, gozar muito", começa por apontar.

"Tenha vergonha, fofa, no que fala, se um dia tiver coragem de me ver frente a frente eu agradecia que me falasse onde eu alguma vez lhe dei liberdade ou lhe fiz algum mal par lhe causar tanto incómodo mesmo sem me conhecer. Que Deus a cuide, vai precisar", completou.

Porém, a troca de palavras não ficou por aqui.

"Está enganada, adoro o Cristiano... já a irmã é uma ridícula", reforçou a seguidora em questão, que uma vez mais não ficou sem resposta.

"A irmã dele também te acha ridícula e sem noção, e o irmão dela está a cagar-se par ti, acredita. Ainda tens lata de responder, sua sem noção, só te vou deixar aqui a passar mais um pouco de vergonha e já já vais ser bloqueada", completou Katia Aveiro, terminando assim o 'bate-boca'.

Eis abaixo a publicação que deu origem à polémica:

