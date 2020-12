Katia Aveiro faz questão que os seguidores acompanhem de perto o crescimento da filha mais nova, a pequena Valentina, que completou um ano no passado mês de agosto.

No Instagram, a mãe 'babada' tem vindo a partilhar vários momentos da menina, como aconteceu esta segunda-feira.

Para dar início à semana do Natal, a irmã de Cristiano Ronaldo surpreendeu os seguidores com um amoroso retrato da menina ao colo do pai, Alexandre Bertolucci Jr., companheiro de Katia.

"Início da semana este o meu... E só agora começou... Que venham os dias, porque saúde, amor e vontade de desfrutar esta semana de Natal não faltam", escreveu na legenda da imagem que rapidamente conquistou os seguidores. "Amores da vida", "família", "grata" e "amor e filha" foram algumas das hashtags que completaram a publicação.

Leia Também: Katia Aveiro recebe presente de Cristina Ferreira. "Pessoa maravilhosa"