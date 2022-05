Katia Aveiro usou a sua conta de Instagram para se declarar ao filho mais velho, Rodrigo. Partilhando um vídeo no qual surge com o jovem, a irmã de Cristiano Ronaldo notou:

"Com ele tudo é mais leve, tudo é mais natural, mais feliz e com mais sentido", começou por dizer.

"Ser mãe é ter um, dois, três ou mais corações batendo fora do peito. As asas dele cresceram, tanto que me abraçam de cima para baixo. Meus filhos, minha vida", completa.

Recorde-se que Rodrigo e Dinis, seu irmão mais novo, são frutos do anterior relacionamento de Katia com José Dinis Pereira. Katia é ainda mãe de Valentina, da atual relação com Alexandre Bertolucci.