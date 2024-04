Katia Aveiro voltou a mostrar imagens que comprovam que o seu esforço para emagrecer está, de facto, a dar os seus frutos.

A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou duas imagens - a primeira de 25 de fevereiro e a segunda de 13 de abril - e deixou assim novamente claras as diferenças de peso que separam os dois registos.

"Menos de dois meses separam estas duas 'cenas'. Quando me vi naquela primeira foto, naquele mesmo dia decidi mudar a página. Foi um virar de chave. Não me reconheci naquela foto, não aceitei aquela condição. Por momentos tentei enganar-me, afinal sou feliz, tenho tudo, não me falta nada, mas por um instante desconheci aquela Katia e naquele dia decidi mudar tudo", começou por escrever a cantora.

A filha de Dolores Aveiro contou então que mudou a sua rotina e o seu pensamento e que nunca duvidou de que pudesse chegar a estes resultados. "A confiança de antes está a voltar. O caminho é longo, mas sem atitude eu jamais conseguiria percorrer a caminhada. Eu consigo, tu consegues. Estou mais bonita, estou mais saudável, estou mais feliz, estou confiante, não existe ciência existe sim persistência", disse ainda.

Katia sublinhou também que cortou no pão e nas massas, apesar de gostar muito de ambas as coisas, e passou a beber muito mais água, para além de ter começado a fazer jejum.

Por fim, relatou um conselho que lhe foi transmitido por Cristiano Ronaldo há seis semanas: "'Katia, parece que estás a emagrecer, não faças nenhuma lipo [lipoaspiração], por favor não vás à faca,por favor'. Juro, eu estava a pensar fazer isso e eu nem lhe tinha contado, mas ele parece que sabia. É o Ronaldo, né?! Ele sabe muito... Ele disse-me: 'Katia, cuida da alimentação, treina, eu sei que tu consegues, vais ver que emagreceres de forma natural te trará mais saúde e mais motivação'. E ele tinha razão".

Veja abaixo a publicação e leia na íntegra o texto escrito por Katia Aveiro.

