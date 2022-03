Irmã de Cristiano Ronaldo está atualmente a viver no Brasil, mas não deixa de acompanhar as notícias que chegam do país natal.

Katia Aveiro recorreu à sua página de Instagram para celebrar a vitória da seleção nacional, que venceu por 2-0 a Macedónia do Norte. Um jogo de qualificação para o Mundial'2022. Na sua página de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia do craque e uma imagem onde se pode ler: "Portugal está no Mundial de 2022". Na legenda da publicação, Katia 'cantou' o hino português. E foi desta forma que reagiu à conquista do irmão e da seleção nacional. Leia Também: Katia Aveiro assinala aniversário do irmão mais velho