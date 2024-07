Katia Aveiro foi uma das primeiras pessoas do clã Aveiro a reagir à derrota de Portugal frente à França, no jogo para as meias finais do Euro'2024 que aconteceu esta sexta-feira, em Hamburgo.

Na sua página de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo deixou a seguinte mensagem: "Foram enormes. Foram guerreiros. 240 minutos e muita luta. Ganhou a sorte de outros e a falta da nossa".

Recorde-se que a partida resolveu-se através de penáltis, sendo que um falhado de João Félix deu a vitória aos franceses.



© Instagram - Katia Aveiro

