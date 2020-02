Foi há precisamente seis meses que Katia Aveiro deu as boas-vindas à sua menina, Valentina, a mais nova de três filhos. Ao assinalar a data nas redes sociais, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou a frisar a luz que a bebé trouxe à sua vida.

"A mãe exibindo os meus seis meses de vida, a mãe exibindo e explicando através do sorriso dela que é possível em 6 meses amar incondicionalmente alguém, a mãe exibe sim a alegria que um ser humano tão pequenino faz no coração de uma pessoa... E é isto", lê-se.

Vale referir que Valentina é fruto da atual relação com Alexandre. Katia Aveiro é ainda mãe de Dinis e Rodrigo, do casamento passado com José Pereira.

