Katherine Schwarzenegger Pratt abriu o coração para falar sobre a maternidade, depois de ter sido mãe pela primeira vez há cerca de três meses.

Num direto feito no Instagram com Brie e Nikki Bella, esta quinta-feira, a autora de 'The Gift of Forgiveness' destacou alguns dos momentos "mais difíceis" da maternidade - incluindo as lutas que tem tido para conseguir equilibrar o trabalho e o sono após dar as boas-vindas à pequena Lyla Maria, fruto do casamento com Chris Pratt.

A filha de Arnold Schwarzenegger, de 30 anos, foi sincera no que diz respeito às dificuldades em conseguir dormir depois de Nikki - que foi mãe de Matteo Artemovich em julho - ter dito na brincadeira: "Não sei como é que estou viva agora. Não durmo há três meses".

"Eu entendo", acrescentou Katherine. "Acho que temos momentos em que é mais difícil em alguns dias do que noutros", continuou.

"Para mim, também é como se quisesse fazer tudo. Aquela ideia de dormir quando o bebé está a dormir, não sei como é que conseguem fazer isso. Como é que podes dormir quando o bebé dorme se depois não podes fazer alguma coisa que queiras fazer durante o dia? Não sou capaz de fazer isso. É muito difícil e precisas de recuperar o sono, obviamente", desabafou ainda.

