Katherine Heigl está a recuperar de uma cirurgia, como revelou aos seguidores esta quarta-feira, 17 de março.

No Instagram, a atriz publicou três fotografias, surgindo no hospital numa delas, e conta que foi operada recentemente.

Na legenda da publicação, Katherine explicou que com esta intervenção espera conseguir "ficar de pé durante horas".

"[...] Estou profundamente grata ao incrível médico e à sua equipa que me salvaram da dor mais terrível que já senti, e que me abençoaram com uma nova vida sem dores", escreveu.

"Sinto realmente que eles merecem um grande grito de gratidão e apreço", acrescentou, deixando um agradecimento especial aos profissionais de saúde que a acompanharam. Veja a publicação na íntegra:

