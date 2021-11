Katherine Heigl recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário da filha Nancy Leigh Mi-Eun, que completou 13 anos.

Uma publicação onde mostra o quanto a filha cresceu, partilhando também as primeiras imagens que a atriz e o marido, Josh Kelley, receberam da menina durante o processo de adoção. De referir que a criança é natural da Coreia do Sul.

"As duas primeiras fotografias são as duas primeiras fotos que eu e o Josh recebemos da nossa linda filha, Nancy Leigh Mi-Eun, enquanto ela esperava em Seul, Coreia do Sul, para vir para a nossa casa e nós esperámos em Los Angeles para segurar a bebé que já amávamos", começou por escrever a atriz na legenda das imagens que destacou na rede social, onde confessou estar muito emocionada.

"Não vou mentir... estou a chorar um pouco, ok, muito, a olhar para estas fotos e a voltar atrás no tempo", desabafou, recordando o crescimento da menina.

"[...] A miúda que me fez mãe. A miúda que deu um propósito à minha vida. Significado. Direção. Amor eterno sem limites. Esta menina faz 13 anos hoje [23 de novembro]. É oficialmente uma adolescente", acrescentou.

"Deus, sou grata. Ontem. Hoje. Amanhã. [...] Por cada nova recordação que tenho o privilégio de viver com esta miúda extraordinária. Amo-te, Naleigh", pode ainda ler-se na publicação.

De recordar que Katherine Heigl e o companheiro, Josh Kelley, são também pais de Adalaide Marie, de nove anos, Joshua Bishop, de quatro.

