Ruth Marlene voltou a destacar o aniversário da filha mais nova no Instagram. A pequena Luna completou seis anos, data que foi celebrada com uma festa temática.

"Quem me conhece bem sabe qual é o significado para mim de ser mãe. Todos sabem que sempre sonhei em ser mãe e sim sou uma mãe galinha. Uma das minhas princesas fez anos, e este é sempre um dos meus dias preferidos do ano, ver o sorriso dela e da irmã, a alegria, os amigos, a festa. E sim, neste dia também adoro que elas comam todos os doces do mundo, porque para além de ser um dia feliz para mim é também o dia delas e elas merecem", começou por dizer na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo.

"São sem dúvida o melhor de mim. Parabéns Luna. As razões da minha vida!!! Obrigada a todos os presentes e a todos os que enviaram mensagens de parabéns. Gratidão a Deus", completou.

Leia Também: Ruth Marlene mostra festa de aniversário da filha mais nova